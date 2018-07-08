مواطنة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش أثناء قيادتها لمركبتها على يد شاب بجدة

نايف السالم(صدى):

كشفت مواطنة، وهي عميدة إحدى الكليات بالمملكة، عن تعرضها للتحرش والإيذاء من قِبل أحد الشباب، أثناء قيادتها لسيارتها في محافظة جدة، الأمر الذي دفعها لإبلاغ الجهات الأمنية المعنية.

حيث سردت المواطنة، وتدعى الدكتورة سمر خان، تفاصيل الواقعة، موضحة أنها حدثت على يد شاب في العشرين من العمر، حين كان يتنقل يمينًا ويسارًا في 3 مسارات أمام سيارتها، وعندما علم بقيامها بتصوير تصرفه، فر هاربًا بمركبته.

وأكدت ” خان ” ، أنها على الفور، سارعت بإبلاغ المرور بالواقعة عبر تطبيق ” كلنا أمن ” ، وكذلك من خلال بلاغ بأحد مراكز الشرطة، وعليه، تم القبض على الشاب المتحرش، لافتة إلى أنه قد اعترف بفعلته، مقدمًا اعتذاره لها.

وأشارت المواطنة، إلى تنازلها عن البلاغ بعد اعتذار الشاب لها، تقديرًا منها لوالديه وشقيقه الأكبر الذي انهالت الدموع من عينيه أمامها وهو يتوسل إليها للعفو عن شقيقه، مبينة أنها أعطته درسًا في الأدب والاحترام، مطالبة إياه بضرورة التحلي بالأدب واحترام النساء أينما كانوا.

فيما لفتت إلى أنه قد تم الإفراج عن الشاب، وأُغلق الملف نهائيًأ في مركز الشرطة، ولم يتم تحويله إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أنها لن تنشر الفيديو، لأنه ليس من حقها التشهير بالآخرين في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتوثيق المخالفات التي يتعرضون لها، وتقديمها كدليل إثبات للحصول على حقوقهم.