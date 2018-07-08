مواطنة تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش أثناء قيادتها لمركبتها على يد شاب بجدة
كشفت مواطنة، وهي عميدة إحدى الكليات بالمملكة، عن تعرضها للتحرش والإيذاء من قِبل أحد الشباب، أثناء قيادتها لسيارتها في محافظة جدة، الأمر الذي دفعها لإبلاغ الجهات الأمنية المعنية.
حيث سردت المواطنة، وتدعى الدكتورة سمر خان، تفاصيل الواقعة، موضحة أنها حدثت على يد شاب في العشرين من العمر، حين كان يتنقل يمينًا ويسارًا في 3 مسارات أمام سيارتها، وعندما علم بقيامها بتصوير تصرفه، فر هاربًا بمركبته.
وأكدت ” خان ” ، أنها على الفور، سارعت بإبلاغ المرور بالواقعة عبر تطبيق ” كلنا أمن ” ، وكذلك من خلال بلاغ بأحد مراكز الشرطة، وعليه، تم القبض على الشاب المتحرش، لافتة إلى أنه قد اعترف بفعلته، مقدمًا اعتذاره لها.
وأشارت المواطنة، إلى تنازلها عن البلاغ بعد اعتذار الشاب لها، تقديرًا منها لوالديه وشقيقه الأكبر الذي انهالت الدموع من عينيه أمامها وهو يتوسل إليها للعفو عن شقيقه، مبينة أنها أعطته درسًا في الأدب والاحترام، مطالبة إياه بضرورة التحلي بالأدب واحترام النساء أينما كانوا.
فيما لفتت إلى أنه قد تم الإفراج عن الشاب، وأُغلق الملف نهائيًأ في مركز الشرطة، ولم يتم تحويله إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أنها لن تنشر الفيديو، لأنه ليس من حقها التشهير بالآخرين في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتوثيق المخالفات التي يتعرضون لها، وتقديمها كدليل إثبات للحصول على حقوقهم.
محمد[ عدد التعليقات: 2520 ] نشر منذ 2 ساعتين
سمر خان …؟ خان قبيلة في باكستان
وعميدة بكلية وبين بنات البلد ..؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50240 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب رجال ماشي في حال سبيله ،،
,, نعم عليه خطا مروري من حيث انه يراوغ يمين يسار في السياره ، لكن ليش تدعين عليه باالتحرش ..؟
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 45 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه
سمر قندي خاااان طلعت نشميه
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 45 دقيقة
لو انك صادقة ماتنازلين بس بعد ماشافوا المقطع قالوا لك مايعتبر تحرش.
والحين جالسين تسوين فيها ..اصلا ليس من حق احد الاخلال بالنظام فلو شافوا عليه شي كان تم عقابه بدون حضورك..
ياصديق خان ..قصدي سمر..
انا مايقهرني الا اللي مضيع اصله وجاااي هنا مسوي بعرة ونص ..
شباب وطني عندي اطلق من الف صديقة مثلك.
أبو مها[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 40 دقيقة
عنصرية مقيتة
ابو لما[ عدد التعليقات: 834 ] نشر منذ 10 دقائق
اخس على عنصريتكم اخس تعليقات ماهي بادميه
راشد[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 6 دقائق
مواطنة صالحة خير من انسان يعتبر نفس مواطن ولا يحترم النظام المواطن مولطن يجيب مقت العنصرية
جسار[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 5 دقائق
جزاها الله خير على عدم فضح ونشر الفديو للمتحرش