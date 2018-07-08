بالفيديو.. بعد إحراجها في المغرب.. أحلام تعتذر لنانسي عجرم

أماني الغامدي(صدى):

قدمّت الفنانة الإماراتية أحلام ، خلال لقاء تليفزيوني اعتذارها الى زملائها الفنانين الذين رأوا في تنازلها عن أجرها في “مهرجان موازين” إحراجاً لهم.

وقالت أحلام ، “يمكن اكون احرجت بعض الفنانين المشاركين، لذلك اعتذر منهم”.

وكانت أحلام، بعدما دعا جزء من الجمهور المغربي إلى مقاطعة برنامج مهرجان “موازين” لأن الشعب اولى بالأجور من الفنانين، أعلنت في بيان أنها تتعاطف مع مطالب المقاطعين. وكتبت: “بيان رسمي: جمهوري الحبيب، أهلي وناسي في المغرب. في داخلي غصّة وإحساس بالتعاطف لا حد له مع مطالبكم والتي عبرتوا عنها وبقوة في مقاطعة حضور مهرجان موازين، وهذا حق من حقوقكم للتعبير عن آرائكم”.

فيما تحدثت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن عدم تنازلها عن أجرها كما فعلت نظيرتها الاماراتية، مؤكدة ان لكل فنان حرية التصرف، لافتة الى ان الخيار المالي ليس دائماً في يدها.

ودفعت التصريحات الى اعتبار أن تصريح احلام اعتذار غير مباشر لعجرم.