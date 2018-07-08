” صحة الرياض ” تطلق مبادرة برنامج ” دوائي ” لمستشفى عفيف العام

محمد السعران(صدى):

دشنت ” صحة الرياض ” مؤخرا مبادرة برنامج ” دوائي ” لمستشفى عفيف العام ، وهو برنامج الكتروني لصرف أدوية الأمراض المزمنة ومتابعتها بهدف الحفاظ على هدر المال العام وتطوير خدمة المراجع وحفظ حقوقه، يأتي ذلك في إطار البرامج والمبادرات التطويرية في ” صحة الرياض” وتهدف إلى تقديم خدمة صحية متميزة للمستفيدين من خدماتها ، حيث يتميز البرنامج بسهولة تسجيل المستخدمين ، وذلك عبر إدخال الرقم الوظيفي ، واسم الصيدلي ، واسم المستشفى أو المركز الصحي التابع له ورقم الجوال ليصله بعد ذلك رسالة نصيه بتأكيد التسجيل ورقم سري للتحقق على رقم جواله المدخل سابقاً.

ولفتت ” صحة الرياض ” أن البرنامج يعمل على شبكة الإنترنت مما يتيح سهولة استخدامه في الأماكن التي لاتتوفر فيها شبكات ، و يتميز بسهولة استخدامه عبر متصفح الجوال ويتوفر تطبيق البرنامج على الأجهزة الذكية .

و يقوم “دوائي” بتسجيل بيانات أي مراجع يستخدم أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري ، والضغط ، والكولسترول ،والغدة الدرقية ، والصرع ،والأمراض النفسية ، وغيرها مما يسهم في تنظيم ومنع ازدواجية الصرف بين المراكز الصحية ، والمستشفيات ، وذلك حفاظاً على أن يصل لكل مراجع دواءه في الوقت المحدد حسب تسجيل الصيدلي للتواريخ (شهر – ثلاثة اشهر – أو أكثر أو أقل من ذلك).

و يتميز البرنامج بسهولة استخدامه وسهولة البحث عن بيانات المراجع سواءً بالاسم ، أو رقم الهوية ، أو الملف الطبي ، أو رقم الجوال ، وأيضا يمكن إضافة بصمة المراجع والتعرف عليه من خلالها .

كما أن البرنامج يقوم بإرسال رسائل تذكيرية للمراجع قبل موعد الصرف آلياً، و يتيح معرفة إحصائيات عدد المراجعين للأمراض المزمنة ويحتفظ بإحصائيات الأدوية المستهكلة بشكل شهري أو سنوي في أي وقت.

كما سيتم ربط البرنامج بتطبيق الكتروني ويكون متاح لأجهزة الهواتف الذكية ، وسيتم تطوير البرنامج للاستفادة منه بشكل أكبر على المجال الطبي لكي يكون متاح لطبيب بأي منشأه صحية لمعرفة أدوية المريض مباشرة دون الحاجة إلى تقرير طبي أو التاريخ المرضي للأمراض المزمنة ، و الاستفادة منه في أقسام الطوارئ.