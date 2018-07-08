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” الغذاء والدواء ” تخفض سعر دواء ROACCUTANE

” الغذاء والدواء ” تخفض سعر دواء ROACCUTANE
نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، تخفيض سعر دواء ROACCUTANE، في خطوة منها لتحقيق مصلحة المستهلكين.

وأوضحت الهيئة أنه تم تغيير سعر الدواء من 188.60 ريال إلى 125.60 ريال للجرعة الـ20 MG CAPS، أما الجرعة 10 MG CAPS تم تغيير السعر من 108.70 ريال إلى 91.20 ريال.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

المشكلة ليست فى خفض أسعار الدواء والغذاء .. المشكلة هى المواطن السعودى والمقيم يسأل :
1- ماهو مصدر صناعة الدواء والغذاء ؟
2- هل هى منتجات ” حلال ” ؟
3- هل هى خالية من العناصر الوراثيه ألتى تسبب الأمراض السرطانية ؟
4- هل هى خالية من المواد الحافظة المستخرجة من حيوان الخنزير ؟
5- هل المواقع الأجنبية ألتى تقوم ببيع الدواء والأعشاب صالحة للمواطن المسلم ؟
6- هل هناك رقابة على بيع أنواع الدواء بالصيدلية ؟

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