” الغذاء والدواء ” تخفض سعر دواء ROACCUTANE

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، تخفيض سعر دواء ROACCUTANE، في خطوة منها لتحقيق مصلحة المستهلكين.

وأوضحت الهيئة أنه تم تغيير سعر الدواء من 188.60 ريال إلى 125.60 ريال للجرعة الـ20 MG CAPS، أما الجرعة 10 MG CAPS تم تغيير السعر من 108.70 ريال إلى 91.20 ريال.