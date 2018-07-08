التحلية توقع عقدا لإنشاء محطة تحلية في الخبر بسعة ٢١٠ ألف م٣ يوميا

سعيد العجل(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتحلية اليوم الأحد عن توقيع عقد لإنشاء محطة تحلية في الخبر لإنتاج ٢١٠ الاف م٣ يومياً من المياه المحلاة مع شركة أكسيونا الأسبانية بتكلفة ٩٠٣ ملايين ريال. وبحسب المؤسسة فإن المحطة التي ستعمل بتقنية التناضح العكسي RO و يكتمل إنشاؤها بإذن الله خلال ٢٤ شهراً من توقيع العقد، ستضخ ١١٠ الف متر مكعب من المياه المحلاة إلى أحياء في المنطقة الشرقية ضمن مشروعات تحسين جودة مياه الشرب في المنطقة الشرقية الذي بدأ قطاع المياه العمل عليه خلال الفترة الماضية، فيما ستخصص ١٠٠ الف متر مكعب الاضافية التي بنيت لصالح شركة أرامكو السعودية لاحتياجات الشركة وذلك ضمن اتفاقية تعاون بين المؤسسة و شركة أرامكو السعودية لتلبية احتياجات الاخيرة من المياه المحلاة.

وخلال العقد الذي وقعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والمدير الإداري لقطاع الشرق الأوسط في شركة أكسيونا الأسبانية خوسيس سانشو ، أكد معالي الوزير الفضلي أن قطاع المياه يعمل بخطى متسارعة لتطوير خدمات المياه في المملكة وضمان استدامة الموارد المائية، للوصول إلى خدمة أفضل وكفاءة أعلى في الإنتاج والتوزيع، وبين معالي الوزير الفضلي أن عقد إنشاء المحطة الذي تم توقيعه اليوم يأتي ضمن ١٩ مشروعاً في قطاع المياه لتحسين جودة مياه الشرب في المنطقة الشرقية وتبلغ قيمته ١٢ ملياراً و ٦٠٠ مليون بدأ في الربع الأخير من عام ٢٠١٧، وتعمل فيه جميع قطاعات المياه في المملكة، سعياً لتحسين خدمات مياه الشرب في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.