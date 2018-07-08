شقيق ضحية الخادمة الإثيوبية يبدأ بالتعافي

علي القحطاني(صدى):

أخذ شقيق ضحية الخادمة الإثيوبية في التعافي؛ حيث أظهرت صورة أنه أصبح بإمكانه الجلوس، وتلاوة القرآن الكريم في سريره بالمستشفى، وأصبحت صحته أفضل من ذي قبل.

وكانت خادمة إثيوبية، بالعاصمة الرياض، أقدمت على قتل ” طفلة ” وطعن شقيقها؛ حيث تعرض لإصابات بالغة أدت لنقلة إلى العناية المركزة.

اقرأ أيضًا: