شقيق ضحية الخادمة الإثيوبية يبدأ بالتعافي
أخذ شقيق ضحية الخادمة الإثيوبية في التعافي؛ حيث أظهرت صورة أنه أصبح بإمكانه الجلوس، وتلاوة القرآن الكريم في سريره بالمستشفى، وأصبحت صحته أفضل من ذي قبل.
وكانت خادمة إثيوبية، بالعاصمة الرياض، أقدمت على قتل ” طفلة ” وطعن شقيقها؛ حيث تعرض لإصابات بالغة أدت لنقلة إلى العناية المركزة.
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شجون[ عدد التعليقات: 854 ] نشر منذ 2 ساعتين
حبيبي الله يتمم شفائك علي خير ياااارب
عمار[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله عليك الله يطول بعمرك ويعطيك الف صحه وعافيه يااااااااارب
اثيوبيه تكرونيه سكرانه[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 53 دقيقة
عرفنا وفهمنا جريمة الإثيوبية ودنا نسمع متى القصاص في الاثيوبيه عجلو القصاص فيها لا ردها الله جعل السيف يقطعك أوصال حتى تخرج مصرانك ياالخبيثه الاثيوبيات اوسخ جنسيه نتمنى سرعة القصاص فيها لعنها الله