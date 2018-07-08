بالفيديو.. دنيا بطمة تكشف حقيقة تصالحها مع حماتها ” مها الترك “

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة ، خلال مؤتمر صحفي ، مفاجأة كبيرة حول حربها المستعرة منذ زواجها بالمنتج البحريني محمد الترك، مع والدته.

وأكدت بطمة خلال المؤتمر أنها تصالحت مع حماتها، قائلةً ، ” خلافي انتهى مع حماتي، هذا الأمر اعلنه للمرة الأولى “.

وكانت حماة بطمة وجدة الفنانة البحرينية حلا الترك، وجّهت اليها اتهامات عدّة في السابق، وتبرأت في أحد مواقفها من ابنها بسبب المطربة المغربية.

وقالت في حدى المرات: ” هكذا حال بعض البشر، الحمد لله على نعمة العقل التي لا يمتلكها الكثيرون، بعضهم كبار في السن، لكنهم صغار العقول والعكس صحيح، وبعضهم يعتقدون أنهم مثقفون لكنهم في نفس الوقت متخلفون ومنهم من يتقن الكذب ولكن ينسى أن الله يرانا والله يكفيكم شر اللئيم إذا تمردا ” .

وساند محمد الترك زوجته في معركتها ضد والدته، فكتب رداً على صفحته على ” انستغرام “: “شكرا يا أمي لما فعلت اليوم. شكرا يا أمي على تشهيرك بي وبزوجتي التي لا تكن لك غير الاحترام والتقدير. شكرا يا أمي لتكذيبك الحقيقة وجعلي في عيون الناس أبا شريرا. شكرا يا أمي لجعل الكلاب تنبح. شكرا يا أمي لتدمير كل شيء جميل. شكرا وشكرا و شكرا يا من ربيتنا على أن نكون يدا وحدة متكاتفين متلاحمين بوجه كل من حاول أن يتطاول علينا”.