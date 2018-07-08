” واتساب ” يطرح تحديثا جديدا لمستخدميه يخلصهم من الروابط المشبوهة

وكالات(صدى):

طرح تطبيق التراسل الفوري الشهير ” واتساب ” ، تحديثًا جديدًا لمستخدميه يمنحهم تحذيرات وتنبيهات هامة، كانوا قد طالبوا بها من قبل، حيث يسمح ” واتساب ” في تحديثه الجديد بإرسال تنبيهات وتحذيرات عند تلقي أي مستخدم أو فتحه رابطًا مشبوهًا.

وقد يكون هذا الرابط، بوابة مفتوحة لأي فيروس خطير قد يضرب هاتف المستخدم، أو يهدد بياناته الشخصية، لذلك يحاول ” واتساب ” السيطرة على انتشار الأخبار المزيفة أو الرسائل غير المرغوب فيها ” سبام ” .

وعليه، فعند تلقي المستخدمين أي روابط ” غير معروفة ” ، أو تم الإبلاغ عنها من قِبَل مستخدمين آخرين على أنها رابط مشبوه أو غير مرغوب فيه، ستظهر رسالة هامة لهم.

جدير بالذكر، أن التحديث الجديد لـ ” واتساب ” ، لا يزال ” قيد الاختبار ” ، حيث طرحها التطبيق في نسخة ” بيتا ” التجريبية الجديدة، ليتم دعمها لكل المستخدمين في النسخة الرسمية منه.