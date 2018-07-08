تعاون أمانة الشرقية وأرامكو يثمر في معالجة تسعة تقاطعات تتعارض مع أحرام الشركة

سعيد العجل (صدى):

أثمر التعاون بين أمانة المنطقة الشرقية وشركة أرامكو السعودية عن التوصل لوضع حلول لعدد تسعة تقاطعات في حاضرة الدمام والتي تتعارض مع أحرام الشركة، حيث سيساهم هذا التعاون بين الأمانة والشركة وبشكل كبير معالجة العديد من التقاطعات والاسهام في الحركة المرورية في الحاضرة.

من جانبه أوضح المشرف العام على العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان دور الشركة الايجابي، مشيداً بروح التعاون الذي تم بين الأمانة وشركة أرامكو في صالح المنطقة، وأن هذا التعاون من شأنه أن يساهم في حل نسبة كبيرة من المعوقات المرورية وحركة وانسيابية المركبات بالأحياء والتقاطعات.

وأشار بأن فريق العمل توصل لمعالجة عدد تسعة تقاطعات في مناطق مختلفة في حاضرة الدمام.

وفي الختام كرر الصفيان شكره لشركة أرامكو السعودية على تجاوبهم وتفهمهم لما فيه مصلحة المنطقة الشرقية في ظل توجيهات وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله، ومتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، لتسخير كافة الامكانات والتنسيق المستمر من أجل خدمة المنطقة.