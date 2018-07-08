إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم من حساب المواطن الثلاثاء المقبل
أعلن حساب المواطن، اليوم الأحد، أنه سيتم بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 10 يوليو، إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن.
وأوضح ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” تشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يونيو. “
طلال[ عدد التعليقات: 1756 ] نشر منذ 20 دقيقة
حساب الكذب والخداع يعطي ٣٠٠ريال وينهبون من المواطن ٣٠٠٠ الاف ريال حسبكم الله
ماجد[ عدد التعليقات: 1664 ] نشر منذ 18 دقيقة
اهم شي بتكون ذَا الدفعة اكثر من سابقتها والا شلون لان الكهرب ارتفعت فواتيره
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1027 ] نشر منذ 18 دقيقة
حساب المواطن ليس دعم بل إستغفال وفيه أخطاء كثيرة
عمار[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 16 دقيقة
ياليت يزيدوه والله لايكفي الحاجه. .رغم اني مقتصد وموفر مال ..ضروفي صعبه والشعب عامه ضروفه صعبه .
شجون[ عدد التعليقات: 851 ] نشر منذ 16 دقيقة
بنشوف يغطي ارتفاع الفواتير اللي سلخت الناس
على مايقولون
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30211 ] نشر منذ 14 دقيقة
طيب تروا الكل عارف. ولا فيه داعي تعلنون