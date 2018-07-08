إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم من حساب المواطن الثلاثاء المقبل

حمود العنزي(صدى):

أعلن حساب المواطن، اليوم الأحد، أنه سيتم بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 10 يوليو، إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن.

وأوضح ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” تشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يونيو. “