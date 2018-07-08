تمديد خدمة تسليم الجواز السعودي حتى الساعة الثامنة مساءا

سعيد العجل(صدى):

صرح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني نظراً لما تشهده إدارة جوازات منطقة الرياض في الفترة الحالية من ازدياد اعداد المراجعين لاستلام جوازاتهم خلال إجازة الصيف وتسهيلاً على المواطنين .

فقد تم تمديد خدمة تسليم جواز السفر السعودي حتى الساعة الثامنة مساءً من يوم الأحد حتى يوم الخميس طوال إجازة الصيف ، وأضاف اللواء السحيباني أن خطوة التمديد تأتي ضمن مجموعة من الخطوات السابقة التي اتخذتها الجوازات في سبيل تسهيل إجراءات خدمة المواطن.

وأكد أن هذه الخدمة مستمرة طوال فترة الإجازة الصيفية في إدارة جوازات منطقة الرياض؛ حيث تمكن هذه الخدمة المواطن لمراجعة جوازات المنطقة واستلام جواز سفره ومرافقيه خارج أوقات العمل لمن لا يستطيع المراجعة وقت الدوام الرسمي.

علماً أن خدمة واصل البريدية مستمرة في إيصال جواز السفر السعودي بعد اصداره او تجديده عبر منصة أبشر وايضاً عند التجديد في مقر الجوازات. وقد خصصت جوازات منطقة الرياض بريد للتواصل الإلكتروني [email protected] لاستقبال الاستفسارات والملاحظات والرد عليها.