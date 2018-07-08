بدء استقبال بواكير الرطب في سوق التمور بالسيح

السيح(صدى):

بدأ سوق التمور بمدينة السيح استقبال بواكير الرطب من منتجات مزارع النخيل في واحة الخرج .

وتوقع متعاملون في سوق التمور أن يشهد هذا العام وفرة في كميات التمور الموردة وانخفاضاً في معدلات الأسعار نتيجة كثرة العرض خلال الأسابيع المقبلة ووفرتها .

وأكد متخصصون في إنتاج التمور تميز موسم إنتاج التمور في الخرج هذا العام بجودة المحصول قياساً بالمواسم الخمسة الماضية نتيجة لخلو المحصول من الأمراض والأوبئة خاصة ” الغبير “.

وتحظى النخلة برعاية وعناية من المزارعين ومن الجهات المسؤولة عن خدمات المزارعين ممثلةً في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج التي تقدم لهم جميع الخدمات والتسهيلات والنصائح والإرشادات كأساليب الرش بالمبيدات وغيرها.

ومن المنتظر أن يبلغ إنتاج التمور في الخرج للموسم الحالي أكثر من 100 ألف طن من نحو 35 نوعاً من التمور أشهرها الخلاص والصقعي ونبوت سلطان والشيشي ونبوت سيف والبرحي والشيشي والمكفزي والخويلدي والسلج وغيرها من أنواع التمور .