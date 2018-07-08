نشر : منذ 40 دقيقة 1٬051 4 منوعات رؤى الصبان بقصة شعر جديدة أماني الغامدي(صدى): ظهرت الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان زوجة الاعلامي حمود الفايز ، بإطلالة جديدة مميزة زادت من جمالها العربي الأصيل، وسط إعجاب جمهورها باللوك الجديد. ونشرت ” رؤى الصبان ” صورة لقصة شعرها الجديدة عبر حسابها على ” انستجرام “.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9456 ] نشر منذ 16 دقيقة
باالطويل احلا😁
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30211 ] نشر منذ 13 دقيقة
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30211 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30211 ] نشر منذ 8 دقائق
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