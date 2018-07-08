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رؤى الصبان بقصة شعر جديدة

رؤى الصبان بقصة شعر جديدة
أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان زوجة الاعلامي حمود الفايز ، بإطلالة جديدة مميزة زادت من جمالها العربي الأصيل، وسط إعجاب جمهورها باللوك الجديد.

ونشرت ” رؤى الصبان ” صورة لقصة شعرها الجديدة عبر حسابها على ” انستجرام “.


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