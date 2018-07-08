بالفيديو.. فنانة شهيرة: أمي رمتنا في ملجأ بعد وفاة والدي

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية رولا سعد ، خلال لقاء تليفزيوني ، عن بعض تفاصيل الحياة الصعبة التي عاشتها بعد وفاة والدها، واعترفت أن والدتها طردتها وأشقاءها من البيت، وأودعتهم في الملجأ بعد زواجها بأحد الأشخاص.

وقالت رولا خلال البرنامج ، ” أنا لا أعرف أمي كأم، لأنها محبتنيش، وأنا سامحتها، لكن ما لاقيت عندها محبة ” .

وأكدت ، أنها حاولت الهروب من الملجأ في سن الثانية عشرة، نظرًا للمعاناة التي كانت تعيشها، لافتة إلى أنها خرجت من الملجأ في عمر 16 سنة.

وأكملت أنها التقت بوالدتها بعد دخولها الملجأ بـ7 سنين، مضيفة: ” لو ماتت مش هزعل عليها كأم، لكن هزعل عليها كإنسانة ” .

و أضافت رولا ، ” إذا احتاجت أي شئ مني لن أتاخر عنها، لكن مش كل أم أم، لأن الأم لازم تعرف خطورة دورها، لكن انا بسامح وعايشه في سلام ” .