السجن 3 سنوات لنواب كويتيين اقتحموا مجلس الأمة

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن 3 سنوات ونصف على نائبيين كويتيين حاليين، و6 نواب سابقين لمدة سنتين، لاقتحام مجلس الأمة الكويتي.

وقضت المحكمة بحبس كلًا من ” مسلم البراك، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، فيصل المسلم، مبارك الوعلان، خالد الطاحوس، وسالم النملان ” 3 سنوات مع الشغل.

كما تم معاقبة المتهمين ” فهد الخنة، مشعل الذايدي، راشد العنزي، ناصر فراج المطيري، محمد الدوسري، وعبدالعزيز المنيس ” بالحبس 3 سنوات و6 أشهر مع الشغل.

وكانت المحكمة رفضت طعن النيابة للمحكومين بالبراءة في القضية ومعاقبة عدد من المتهمين بالحبس 3 سنوات وآخرين سنتين ووقف تنفيذ الأحكام لمدة سنة.