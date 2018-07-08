تسلا Model 3 تستعد للظهور الأوروبي في مهرجان جودوود للسرعة 2018

متابعات(صدى):

تستعد تسلا لعرض سيارتها تسلا Model 3 الأقل في السعر في السوق الأوروبي لأول مرة ، حيث تستعد للظهور في مهرجان جودوود للسرعة قبل بدء مبيعاتها بصورة رسمية في العام المقبل. ويبلغ سعر هذا الموديل نصف سعر الموديلات الأخرى تقريباً من تسلا وبالتالي هو أرخص موديلاتها وحصلت على حجوزات بواقع 325 ألف حجز خلال أسبوع من تقديمها في أمريكا.

ولكن تم وقف الحجز على السيارة بسبب مشكلات تواجه الشركة التي تصارع لتلاقي الطلب على السيارة , وقد وعد رئيس الشركة الون موسك بأن التأخير السابق في انتاج السيارة مؤقت . وسيتم الحصول على أول لمحة للسيارة في مهرجان جودوود خلال أسابيع قليلة .

وهذه السيارة قادرة على التسارع في 5.6 ثانية وسرعتها القصوى 210 كم في الساعة ومدى تنقلها 354 كم في الساعة ولكن هناك بطاريات اضافية يمكنها زيادة مدى السيارة والوصول بالتسارع الي 5.1 ثانية والسرعة القصوى الي 226 كم في الساعة ومدى التنقل الي 499 كم.