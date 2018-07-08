” الأحوال المدنية ” توضح متطلبات إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، متطلبات إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية.
وأشارت ” الأحوال المدنية ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أن المتطلبات هي: تعبئة النموذج المخصص، وتعبئة نموذج تحديث العناوين، بالإضافة إلى إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية إن وجدت، وصورة شخصية واحدة غير محسنة بدون نظارات مطابقة للواقع الحالي.
طلال[ عدد التعليقات: 1756 ] نشر منذ 60 دقيقة
والتبليغ في أبشر 😎 اولا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1027 ] نشر منذ 57 دقيقة
يوجد غرامه للفاقد للمره الاولى؟