” الأحوال المدنية ” توضح متطلبات إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية

نايف السالم(صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، متطلبات إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية.

وأشارت ” الأحوال المدنية ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أن المتطلبات هي: تعبئة النموذج المخصص، وتعبئة نموذج تحديث العناوين، بالإضافة إلى إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية إن وجدت، وصورة شخصية واحدة غير محسنة بدون نظارات مطابقة للواقع الحالي.