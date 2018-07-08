  • الأحد 8

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الأحوال المدنية ” توضح متطلبات إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية

” الأحوال المدنية ” توضح متطلبات إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية

” الأحوال المدنية ” توضح متطلبات إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية
نايف السالم(صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، متطلبات إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية.

وأشارت ” الأحوال المدنية ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أن المتطلبات هي: تعبئة النموذج المخصص، وتعبئة نموذج تحديث العناوين، بالإضافة إلى إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية إن وجدت، وصورة شخصية واحدة غير محسنة بدون نظارات مطابقة للواقع الحالي.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1756 ] نشر منذ 60 دقيقة

والتبليغ في أبشر 😎 اولا

[ عدد التعليقات: 1027 ] نشر منذ 57 دقيقة

يوجد غرامه للفاقد للمره الاولى؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *