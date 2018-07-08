” الجوازات ” ترد على استفسار بشأن إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين

حمود العنزي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، صباح اليوم الأحد، عن المدة المتاحة لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين، وذلك خلال ردها على استفسار أحد الأشخاص، عبر الحساب الرسمي لها على ” تويتر ” .

وجاء الاستفسار كالتالي: ” السلام عليكم هل استطيع إصدار خروج نهائي للتابعين اذا كان باقي على انتهاء الإقامة ٥ أيام فقط ؟ ” .

وردت ” الجوازات ” ، كما يلي: ” أهلاً بك، بإمكانكم إصدار تأشيرة خروج نهائي إلى قبل نهاية صلاحية هوية مقيم وتشترط التعليمات أن تتم المغادرة خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة دون الرجوع لسريان صلاحية هوية مقيم ” .

كما أجابت ” الجوازات ” ، على استفسار آخر، مفاده: ” ما هي خطوات وإجراءات ورسوم عمل خروج نهائى للتابعين ؟ ” ، موضحة أنه يتم إصدار تأشيرة خروج نهائي عبر منصة ” أبشر ” التابعة لصاحب العمل، مشيرة إلى أنه لا يترتب رسوم على إصدار التأشيرة.