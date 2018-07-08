” الغذاء والدواء ” توضح ارتباط القهوة بالإصابة بالسرطان

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة الغذاء والدواء، حقيقة ارتباط شرب القهوة بالإصابة بمرض السرطان لاحتوائها مادة الأكريلاميد الناتجة عن عملية تحميص حبوب البن، كما تداولت بعض الأنباء.

ونفت الهيئة هذه المعلومة، مؤكده أنها شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرحم والكبد وليس العكس، وفقًا لدراسات حديثة.

ولفتت إلى إن بعد مراجعة عدد من الدراسات وجد أن استهلاك القهوة يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الكبد وبطانة الرحم وربما تجويف الفم والبلعوم، ولا يوجد ارتباط بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وأضافت أنها أجرت مراجعة للدراسات الحديثة حول علاقة استهلاك القهوة بخطر الإصابة بالسرطان، حيث علّق المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان (American Institute for Cancer Research (AICR في موقعه الإلكتروني بتاريخ 30 مارس 2018 بأنه رغم أن مادة الأكريلاميد الناتجة عن عملية تحميص حبوب البن ارتبطت بخطر الإصابة بالسرطان في الجرذان إلا أن الأدلة العلمية أثبتت أن شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرحم والكبد.