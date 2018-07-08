سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة في جازان

تركي السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا لسكان منطقة جازان، خاصةً مرتفعات المنطقة، يحذر من سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة الجوية على منطقة جازان، من الساعة 12:30 من اليوم الأحد الموافق 8/7/2018م، على أن تنتهي الساعة 20:00 من اليوم ذاته.