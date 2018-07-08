سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة في جازان
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا لسكان منطقة جازان، خاصةً مرتفعات المنطقة، يحذر من سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية.
وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة الجوية على منطقة جازان، من الساعة 12:30 من اليوم الأحد الموافق 8/7/2018م، على أن تنتهي الساعة 20:00 من اليوم ذاته.
طلال[ عدد التعليقات: 1756 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1027 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم صيبا نافعا
اللهم صيبا نافعا
اللهم صيبا نافعا