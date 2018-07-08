بدء أعمال منتدى التعاون العربي – الصيني في بكين

بكين(صدى):

بدأت في العاصمة الصينية بكين اليوم أعمال منتدى التعاون العربي – الصيني وذلك لبحث سبل تفعيل ودعم العلاقات العربية – الصينية في مختلف المجالات ولاسيما في المجال الاقتصادي.

وسيستهل المنتدى أعماله بالاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تنسيق المواقف العربية بشأن الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي – الصيني والمقرر عقده بعد غد الثلاثاء.

كما سيعقد اجتماع تشاوري آخر عربي – صيني لمناقشة تنفيذ برنامج عمل المنتدى إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على ان يتم رفع ما تم التوصل اليه الى الاجتماع التحضيري للمنتدى على مستوى كبار المسؤولين الذي سيعقد غداً الإثنين.

وسيستعرض الاجتماع الوزاري للمنتدى الفعاليات والأنشطة التي عقدت في الدورة السابعة للمنتدى في عام 2016 كما سيبحث سبل تطويره وآفاقه المستقبلية مع تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا السياسية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع الوزاري بالعديد من القرارات والتوصيات أبرزها التوقيع على ثلاث وثائق هي (إعلان بكين) للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي – الصيني والبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي (2018 و2020) والإعلان التنفيذي العربي – الصيني الخاص بمبادرة (الحزام والطريق).