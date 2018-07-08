الطيران المدني يؤهل شبابا سعوديين للعمل مفتشين في المطارات

الرياض(صدى):

أنهت الهيئة العامة للطيران المدني ” دورة المفتشين الوطنيين ” يوم أمس بالرياض ،ضمن برنامج أمن الطيران التعاوني للشرق الأوسط الذي تترأسه المملكة في إطار التعاون بين الهيئة والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التي تستهدف عدة قطاعات منها الخطوط السعودية وقوات الأمن الخاصة ووحدة أمن المطارات بالقوات الجوية وإدارة أمن المطارات والهيئة العامة للطيران المدني.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران محمد بن سعد الفوزان ، أن الدورة تهدف إلى رفع مستوى كفاءة العاملين في مجال أمن الطيران وتأهيل مفتشين وطنيين بالمطارات بما يسهم في تطبيق المعايير الدولية الخاصة بأمن الطيران والمطارات.

وأكد أن الدورة تأتي إدراكاً من الهيئة بضرورة تطوير منسوبيها ومنسوبي الجهات الأمنية العاملة في المطارات، حيث تعد الدورة من أهم الدورات التأهيلية في مجال أمن الطيران التي تمنح المتدربين الذين نجحوا في اجتياز الدورة رخصة للعمل كمفتشين وطنيين في مطارات المملكة طبقا لمواصفات وشروط المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).

وأعرب الفوزان عن سعادته بتخريج 16 ” مفتشًأ وطنيًّا ” ضمن خطط تدريبية مستقبلية قادمة لضخ المزيد من الخبرات من السعوديين المؤهلين للعمل في مهام حيوية في مطارات المملكة.