مصدر مسؤول يوضح حقيقة دهس امرأة لمقيم بمركبتها في تبوك
كشف مصدر مسؤول في مرور منطقة تبوك، عن مدى صحة تعرض مقيم للدهس بمركبة تقودها إمرأة بحي العليا بتبوك، والذي نشرته ” صدى ” ، صباح اليوم الأحد.
حيث نفى المصدر وقوع الحادثة، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي حالة دهس، موضحًا أن ما حدث ما هو إلا إحتكاك سيارة مواطنة بسيارة أخرى كانت تقف خلفها في مواقف أحد المولات التجارية.
وبيّن المصدر المسؤول بمرور تبوك، أنه لم يسفر ذلك عن وقوع أي أضرار تذكر، وتم إنهاء الموقف في وقته.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50205 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب ,,
ماجد[ عدد التعليقات: 1660 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
عمار[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 45 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مجرم قاتل
طلال[ عدد التعليقات: 1753 ] نشر منذ 44 دقيقة
هذا اللي ناخده من سواقه السيدات !!!! الله يهديهم
فوفو[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 36 دقيقة
انا صار لي كم حادث محد اتكلم عني واااااااي
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7204 ] نشر منذ 25 دقيقة
هم من قبل تنفيذ القرار وهم يكذبون ويهذرون انه كل حادث صار وراه امرأة لكن الحمدلله الله حاميهم من شر كذبهم والحوادث معروف من وراها أمس حادث الجمل كل الصحف كتبت عنه من ورا الحادث بالله الله يحمي بناتنا من الحساد والكايدين