مصدر مسؤول يوضح حقيقة دهس امرأة لمقيم بمركبتها في تبوك

محمود البلوي(صدى):

كشف مصدر مسؤول في مرور منطقة تبوك، عن مدى صحة تعرض مقيم للدهس بمركبة تقودها إمرأة بحي العليا بتبوك، والذي نشرته ” صدى ” ، صباح اليوم الأحد.

حيث نفى المصدر وقوع الحادثة، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي حالة دهس، موضحًا أن ما حدث ما هو إلا إحتكاك سيارة مواطنة بسيارة أخرى كانت تقف خلفها في مواقف أحد المولات التجارية.

وبيّن المصدر المسؤول بمرور تبوك، أنه لم يسفر ذلك عن وقوع أي أضرار تذكر، وتم إنهاء الموقف في وقته.

اقرأ أيضًا: