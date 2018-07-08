جدة(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، عن استعدادها على إلزام مصانع الحديد، تركيب بوابات إشعاعية للفحص والمراقبة من خلال مراقبتها لبعض الأنشطة الصناعية ومدى تأثيرها الخطر على البيئة وتندرج من ضمنها صناعة الحديد والصلب.

وأشارت ” الهيئة ” إلى أنه بناءً على ما لاحظته قررت إلزام المصانع الإشعاعية لفحص السكراب قبل صهره؛ فيما أكد مدير عام إدارة السلامة الكيميائية والإشعاعية والنفايات الخطرة، الدكتور ماجد بن محمد أبوعشي، أن الإجراء الذي تتخذه الهيئة حاليًا يأتي انطلاقًا من المادة 11 من نظام البيئة العام، والذي ينص على منح الهيئة الصلاحية في إلزام المسؤولين عن أي مشروع ذي تأثير سلبي محتمل على البيئة بتركيب أجهزة رصد ومراقبة.

وأوضح ” أبو عشي ” أن إدارة السلامة الإشعاعية تراقب وبصفة مستمرة على مصانع الحديد والصلب وبعض الأنشطة الصناعية الأخرى ذي التأثير السلبي على البيئة لتكوين قاعدة بيانات عن مصانع الحديد والصلب ومعرفة مصادر السكراب ومدى سلامته من الملوثات الإشعاعية، كما تعمل الإدارة على إلزام المصانع بتوفير قياسات إشعاعية ضمن الدراسة البيئية لهذه المصانع.