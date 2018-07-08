” التجارة ” تستدعي 10537 مركبة دورانجو وجراند شيروكي

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، استدعاء 10537 مركبة ” دورانجو، وجراند شيروكي “، موديلات 2014-2018.

ودعت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، إلى التوقف عن استخدام نظام تثبيت السرعة في هذه المركبات؛ لوجود خلل فيه قد يؤدي إلى عدم تمكين السائق من إيقاف نظام تثبيت السرعة وتسارع المركبة بشكل مفاجيء.

وأوضحت أنه في حال تعليق نظام مثبت السرعة أثناء قيادة أحد المركبات المشمولة، فيجب استخدام الفرامل بقوة و ثبات و تغيير ناقل الحركة إلى الوضع المحايد (N).