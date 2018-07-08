امرأة تدهس مقيم بمركبتها في تبوك

محمود البلوي(صدى):

شهدت منطقة تبوك، إصابة مقيم إثر تعرضه لحادث دهس بمركبة كانت تقودها إمرأة، وذلك في حي العليا بالمنطقة.

حيث ورد بلاغًا إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك، مساء أمس السبت، من مواطن، يفيد بوجود حالة دهس في حي العليا، وعليه، سارعت الفرقة الإساعافية للموقع بمباشرة الحادث، وتبيّن وجود إصابة واحدة خفيفة لمقيم، وكانت حالته مستقرة.

يشار إلى أنه قد تم تقديم الإسعافات الأولية للمقيم المصاب في موقع الحادث، حيث رفض الرجل نقله إلى المستشفى.