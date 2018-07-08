” المؤسسة العامة للحبوب ” تعلن آلية شراء القمح من المزارعين المحليين

الرياض(صدى):

أقرت المؤسسة العامة للحبوب شراء القمح المنتج محلياً من المزارعين المتحولين لزراعة القمح، وفقاً للضوابط الخاصة بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء، المتضمن الضوابط والخيارات المتاحة للمزارعين، بما يمكنهم من زراعة القمح على مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً، على أن تقوم المؤسسة بشراء المحصول، بما لا يتجاوز 700 ألف طن سنوياً لمدة خمس سنوات.

وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالمحسن الفضلي، أنه في إطار حرص الدولة – أيدهـا الله – على مصالح صغار المزارعين، فقد تم تكليف المؤسسة بشراء محصول القمح من المزارعين الذين يحق لهم زراعة القمح وفقاً للضوابط الخاصة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تقرر أن يكون سعر شراء القمح من المزارعين بدءاً من الموسم الزراعي المقبل 1440 – 1441هـ، وفقاً للأسعار العالمية التي تستورد بها المؤسسة أو 1250 ريالاً للطن أيهما أعلى، على أن يتم مراجعة الأسعار بعد مرور موسمين زراعيين.

من جانبه بين معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن المؤسسة ستقوم بشراء القمح من المزارعين المسجلين في برنامج تسجيل المزارع المحورية ” سجل ” ، الذين تنطبق عليهم الشروط الموضحة بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والراغبين بالتحول لزراعة القمح، بناءً على الرخص الزراعية التي سيتم إصدارها لهم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.