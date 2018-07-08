تعليم البكيرية يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

البكيرية(صدى):

اعتمد مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1440/1439هـ.

وأوضح الراجح أن الحركة تمت بناء على عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم ووفقا للاحتياج في الميدان التعليمي الذي يعزز الاستقرار لجميع المدارس ويسهم في انطلاقة جيدة للعام الدراسي القادم – بإذن الله تعالى -.

من جهته أوضح رئيس قسم شؤون المعلمين عبدالرحمن بن صالح الراجح أن الحركة كانت شاملة وفق اللائحة الوزارية المعتمدة، حيث بلغ نسبة المعلمين المنقولين 58.10%‏ والمعلمات 58.91% ،مشيراً إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال حسابات المعلمين والمعلمات على برنامج نور أو قائد وقائدة المدرسة، لافتاً إلى أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكتروني على نظام نور ومن خلال حساب قادة وقائدات المدارس المنقول منها المعلم والمعلمة، فيما يتعين على قائد المدرسة وقائدة المدرسة المنقول إليها المعلم والمعلمة إثبات مباشرة المعلم والمعلمة على نظام نور.