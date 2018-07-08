هيئة تطوير المدينة تشارك في الفعاليات الثقافية لسوق عكاظ

المدينة المنورة(صدى):

تشارك هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ضمن خطة البرنامج الثقافي في الفعاليات الثقافية لسوق عكاظ بـ 20 عملًا إبداعيا لأشهر الخطاطين، من خلال جناح معرض الخط العربي الذي تحتضنه جادة عكاظ للثقافة إحدى فعاليات سوق عكاظ في دورته الـ 12 التي تشهدها مدينة الطائف خلال الفترة من 13 – 29 شوال الجاري 1439هـ.

ويمكن معرض الخط في جادة سوق عكاظ جميع الزوار والمهتمين من التعرف على تجارب الخطاطين المشاركين والتقنيات المستخدمة في تكوين هذه النوعية من الأعمال الإبداعية التي تشكل جانباً من فنون الخط العربي والأعمال المرتبطة به، حيث يهدف المعرض إلى استعراض مخطوطات أصلية تشمل مجموعة كبيرة من الآيات القرآنية والأقوال المأثورة التي زينت بالزخارف الفنية لتشكل محتويات المعرض العربي التي خطت بأنامل مجموعة من الخطاطين السعوديين من بينهم الخطاط ناصر بن عبدالعزيز الميمون والخطاط فهد المجحدي وكذلك خطاطين من دول الخليج والدول العربية من بينهم الخطاط زكي الهاشمي، إضافة إلى نخبة أخرى مميزة من خطاطي العالم الإسلامي من بينهم الخطاط داوود بكتاش والخطاط عثمان أوزجاي.

يذكر أن معرض الخط العربي الذي تقيمه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ضمن فعاليات سوق عكاظ يهدف إلى تعزيز الاهتمام لدى الزوار بالخط العربي والفنون المرتبطة به، كما يعد إحدى مساهمات الهيئة في تكريم الخطاطين الذين حققوا إسهامات مميزة في مجال الخط العربي والفنون المعاصرة، ويشكل المعرض دعوة للزوار للاستفادة من الفعاليات العلمية المتميزة التي تساهم في تنمية مهارات الخط والزخرفة لدى المهتمين بما يحقق أهداف برنامج الهيئة المرتبط بتعزيز الشأن الثقافي بالمجتمع.