سالم الدوسري يخضع لاختبارات بدنية للدخول بتمارين الهلال
أجرى اللاعب الدولي سالم الدوسري، اختبارات بدنية وقياسات عضلية مساء أمس السبت، بمقر نادي الهلال، استعدادًا لمشاركة زملائه بالفريق في التمارين الجماعية.
وفي سياق متصل، واصل نواف العابد برنامجه الوقائي على موضع إصابته السابقة في أسفل البطن، فيما استكمل الفريق تدريباته الميدانية في أولى مراحل الإعداد للموسم الجديد بقيادة المدرب جورجي جيسوس الذي واصل نهجه بشرح التدريبات نظريًا قبل تطبيقها ميدانيًا.
ومن الجدير بالذكر، إنه منح الجهاز الفني لاعبو الفريق راحة اليوم الأحد، على أن تستأنف التدريبات يوم غد الاثنين.
ماجد[ عدد التعليقات: 1664 ] نشر منذ 2 ساعتين
بتوفيق لسالم وان شاء الله يروح لليفر
طلال[ عدد التعليقات: 1756 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين خير ,,
عمار[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهلال يتلقى عرضا من ليفربول لضم سالم الدوسري لن تتطور انديتنا ومنتخباتنا الا باحتراف لاعيبتنا في الاندية الاروبية والامريكية الجنوبية