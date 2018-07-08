سالم الدوسري يخضع لاختبارات بدنية للدخول بتمارين الهلال

نواف السالم(صدى):

أجرى اللاعب الدولي سالم الدوسري، اختبارات بدنية وقياسات عضلية مساء أمس السبت، بمقر نادي الهلال، استعدادًا لمشاركة زملائه بالفريق في التمارين الجماعية.

وفي سياق متصل، واصل نواف العابد برنامجه الوقائي على موضع إصابته السابقة في أسفل البطن، فيما استكمل الفريق تدريباته الميدانية في أولى مراحل الإعداد للموسم الجديد بقيادة المدرب جورجي جيسوس الذي واصل نهجه بشرح التدريبات نظريًا قبل تطبيقها ميدانيًا.

ومن الجدير بالذكر، إنه منح الجهاز الفني لاعبو الفريق راحة اليوم الأحد، على أن تستأنف التدريبات يوم غد الاثنين.