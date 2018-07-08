تأثير الكافيين أثناء الدورة الشهرية

متابعات(صدى):

من المعروف أنّ الكافيين مادة منشطة تجعل الشخص يقظاً متنبهاً، ويعتبر الشاي والقهوة ومشروبات الكولا أهم مصادره. لكن هل يضرّ الفتيات أثناء الدورة الشهرية؟ وهل يزيد من آلامهن؟.

الكافيين أثناء الدورة الشهرية

للكافيين تأثيرات جانبية عديدة، خصوصاً عند الفتيات في سن المراهقة وأثناء فترة البلوغ، لما له من تغيرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم، التي يمكن ملاحظتها بعد تناول المشروبات الغازية المختلفة. كما أنّ الفتيات سيلاحظن أيضاً بشكل خاص بعض الاختلافات في تأثير الكافيين خلال فترة الدورة الشهرية.

فقد وجد الباحثون اختلافات في ردود الفعل اتجاه الكافيين، أثناء الدورة الشهرية لدى الفتيات بعد البلوغ، يتمثل في انخفاض في معدل ضربات القلب وزيادة في ضغط الدم. لذلك ينصح الأطباء الفتيات اللواتي يعانين من آلام الحيض، بالابتعاد كلياً عن تناول المشروبات التى تحوي الكافيين قبل الدورة الشهرية بفترة، لأنّها تزيد من المتاعب بمعدل الضعف.

أهم الاطعمة التي يجب تناولها خلال الدورة الشهرية

ولكون الكافيين مادة منبهة من المهم الابتعاد عنها، وعلى الفتيات الاسترخاء وأخذ فترة نوم كافية وشرب كميات وافرة من الماء خلال الدورة الشهرية. ولا يجب الاعتماد على مشروبات الطاقة والمواد التي تحتوي على الكافيين، لأنّ ذلك سيسبب لها مزيداً من الآلام والتوتر الذي يصاحب الحالة النفسية التي تمرّ بها الفتيات في تلك المرحلة. بالإضافة إلى أنّ الكافيين يعمل على زيادة الحموضة في المعدة. لكن إذا كنت معتادة على شرب مثل هذه المشروبات يومياً، فعليك تقليل كمية تناولها في أيام الدورة الشهرية.