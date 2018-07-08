البدء في استقبال طلبات المتقدمين للقبول بكلية التقنية بالباحة

الباحة(صدى):

بدأت الكلية التقنية بالباحة اليوم، في استقبال طلبات المتقدمين إلكترونياً للقبول للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439 – 1440هـ، للبرنامجين الصباحي والمسائي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيهنا من خلال رابط القبول الموحد : هنا الذي يستمر لمدة اسبوع.

ودعا عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصّصات المتاحة بالكلية، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات، مشيراً إلى أن إعلان المقبولين سيكون في 1439/11/11هـ.

وبين القرني أن الكلية ستفتح باب القبول للفصل التدريبي الأول في أقسام التقنية الكهربائية ” قوى كهربائية وآلات ومعدات كهربائية ” ، وقسم تقنية الحاسب ” دعم فني وبرمجيات ” ، وقسم التقنية الإدارية ” إدارة مكتبية – محاسبة ” ، مفيداً أن الكلية اشترطت في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية أو ما يعادلها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصّص المتقدم له، وأن يستوفي الشروط المعلنة التي تحددها الكلية.