تعليم نجران يبدأ في استقبال المرشحات للوظائف التعليمية

نجران(صدى):

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، في استقبال المرشحات للوظائف التعليمية، لإجراء المقابلات الشخصية لهن واستكمال إجراءات الترشيح، وذلك بمقر بيت الطالب بحي الفهد بمدينة نجران، وذلك لمدة 3 أيام.

ودعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة المرشحات للدخول على نظام المقابلات وحجز موعد المقابلة وإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة من وثيقة التخرج مع الأصل للمطابقة، وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة، وصورة من الدبلوم التربوي لمن يحملن دبلوم تربوي مع الأصل للمطابقة.