هيئة الاستثمار تنظم يوما إعلاميا لتسليط الضوء على مجالات الاستثمار في الجزائر

الرياض(صدى):

يستضيف مجلس الغرف السعودية يوم غدٍ، ” اليوم الإعلامي حول مجالات الاستثمار في الجزائر ” ، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الوكالة الوطنية للاستثمار الجزائرية.

ويهدف الملتقى الذي سيحضره العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ورجال أعمال سعوديين وجزائريين إلى تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين، وإبراز الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة في كل من المملكة والجزائر.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى في إطار التوصيـات المنبثقـة عـن اللقاء الذي جـرى علـى هامـش أعمـال الـدورة الـ 13 للجنـة السـعودية – الجزائريـة المشـتركة، التي عقدت في الرياض يومي 17 و 18 أبريـل الماضي، وجمعـت معالـي وزيـر الصناعـة والمناجـم للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية، ومعالـي محافـظ الهيئة العامة للاستثمار.

ودعت الهيئة العامة للاستثمار رجال الأعمال والمستثمرين لحضور الملتقى للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين؛ لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة بين قطاع الأعمال في البلدين، ولزيادة وتعميق مستوى التعاون الاستثماري والتجاري بينهما، في ظل ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي واستثماري ضمن إطار رؤية 2030، واهتمام الحكومة الجزائرية بتنشيط الاستثمارات الأجنبية وجذبها.

يذكر أن هذه المبادرة تسعى لتوطيـد وتعزيـز العالقـات الاقتصادية بيـن المملكة والجزائر والدفع بالتبادلات التجاريـة والاستثمارات إلـى مسـتوى يرقـى إلـى طموحاتهمـا وقدراتهمـا مــن خلال القطاعــات الواعــدة اســتثماريًا، وبنــاء شــراكات اســتثمارية قويــة في كل المجالات ومتنوعــة بيــن أرباب العمل في البلديـن.