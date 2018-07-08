الأرصاد تصدر تنبيهات لـ 3 مناطق مختلفة بالمملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأحد، تنبيهًا لسكان منطقة عسير، وتشمل: ” الربوعة، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، والأجزاء المجاورة ” ، ينذر من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة الجوية على منطقة عسير، من الساعة 13:00 من اليوم الأحد، الموافق 8/7/2018م، على أن تنتهي الساعة 19:00 من نفس اليوم.

كما أطلقت الأرصاد، تنبيهًا آخر لسكان منطقة نجران، يحذر من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة، وذلك بداية من الساعة 10:00 من اليوم الأحد، حتى الساعة 17:00 من اليوم ذاته.

أما عن منطقة مكة المكرمة، وتضم: ” طريق الساحل: جدة، الليث، القنفذة، جيزان ” ، فأصدرت الأرصاد تنبيهًا لسكانها، يحذر من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وذلك من الساعة 9:00 من اليوم الأحد، حتى الساعة 18:00 من نفس اليوم.