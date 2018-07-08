” وظيفتك وبعثتك ” يفتح باب التقديم لتخصصي التمريض وعلوم الطيران

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسار ” وظيفتك وبعثتك ” ، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم للحاصلين على بكالوريوس علوم الطيران والتمريض.

وأوضحت وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن التقديم يستمر لمدة أسبوع؛ كما أنه يُشترط للتسجيل في البرنامج ألا يقل معدل الثانوية عن 90%، أو ما يعادلها في نظام المقررات.

وأضافت وكالة البعثات، أنه يجب ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاثة أعوام؛ كما تشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة، وأن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن 75% في اختباري القدرات والتحصيلي.