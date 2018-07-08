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بالفيديو.. موقف محرج لامرأة حاولت الوصول لسيارتها سريعا

بالفيديو.. موقف محرج لامرأة حاولت الوصول لسيارتها سريعا
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو محرج لامرأة حاولت الوصول إلى سيارتها بشكل سريع .

وركضت المرأة خارجة من منزلها بسرعة لكنها تعثرت وظلت تتعثر في خطواتها حتى سقطت أرضا بقوة، ولتفادي الإحراج الذي شعرت به نهضت مسرعة عائدة إلى المنزل .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50200 ] نشر منذ 29 دقيقة

معليش ,,

,, المثل قال // من لاطاح على الصبه يطيح على العشب ,,

[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 26 دقيقة

العجله شينه

[ عدد التعليقات: 10648 ] نشر منذ 25 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههه

عادي بسيطة جدا تعجزي وتنسيها

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