بالفيديو.. موقف محرج لامرأة حاولت الوصول لسيارتها سريعا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو محرج لامرأة حاولت الوصول إلى سيارتها بشكل سريع .
وركضت المرأة خارجة من منزلها بسرعة لكنها تعثرت وظلت تتعثر في خطواتها حتى سقطت أرضا بقوة، ولتفادي الإحراج الذي شعرت به نهضت مسرعة عائدة إلى المنزل .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50200 ] نشر منذ 29 دقيقة
معليش ,,
,, المثل قال // من لاطاح على الصبه يطيح على العشب ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 26 دقيقة
العجله شينه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10648 ] نشر منذ 25 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه
عادي بسيطة جدا تعجزي وتنسيها