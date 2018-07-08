بالفيديو.. موقف محرج لامرأة حاولت الوصول لسيارتها سريعا

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو محرج لامرأة حاولت الوصول إلى سيارتها بشكل سريع .

وركضت المرأة خارجة من منزلها بسرعة لكنها تعثرت وظلت تتعثر في خطواتها حتى سقطت أرضا بقوة، ولتفادي الإحراج الذي شعرت به نهضت مسرعة عائدة إلى المنزل .