بالفيديو.. أب ينقذ طفله بعد سقوطه في وعاء حساء ساخن

بكين(صدى):

تمكن أب صيني من إنقاذ طفله الصغير بعد سقوطه في إناء ممتلئ بالحساء الساخن في أحد المطاعم المخصصة لأكلات الشوارع.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أب يستقل دراجته النارية برفقة طفله لشراء بعض الأكلات، وفجأة وقف بجانبه دراجة نارية أخرى ولكن عندما سار قائدها بها اصطدم به من الخلف مما تسبب في سقوط الطفل ووالده في اناء الحساء، حيث هرع الأب والبائعة لإنقاذ الطفل.