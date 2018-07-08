أخر المستجدات بواقعة انتحار طفلة المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أوضحت مصادر مطلعة أنه سيتم الكشف على جثمان طفلة وادي الريم بالمدينة المنورة التي راحت ضحية لعبة الحوت الأزرق، من قبل الطبيب الشرعي ،قبل تسليمها ذويها لدفنها.

ومن المتوقع أن يتم تشييع جثمان الطفلة -13 سنة -، التي توفيت منتحرة أمس الأول الجمعة في غرفتها .

كانت معلومات قد أشارت إلى أن لعبة الحوت الأزرق متسببة بشكل رئيسي في وفاة الطفلة ، في ظل وجود تضارب حول أن الطفلة أقدمت على تقليد طفل أبها المنتحر.

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