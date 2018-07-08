أخر المستجدات بواقعة انتحار طفلة المدينة المنورة
أوضحت مصادر مطلعة أنه سيتم الكشف على جثمان طفلة وادي الريم بالمدينة المنورة التي راحت ضحية لعبة الحوت الأزرق، من قبل الطبيب الشرعي ،قبل تسليمها ذويها لدفنها.
ومن المتوقع أن يتم تشييع جثمان الطفلة -13 سنة -، التي توفيت منتحرة أمس الأول الجمعة في غرفتها .
كانت معلومات قد أشارت إلى أن لعبة الحوت الأزرق متسببة بشكل رئيسي في وفاة الطفلة ، في ظل وجود تضارب حول أن الطفلة أقدمت على تقليد طفل أبها المنتحر.
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ابن البلد[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمتك يارب
طلال[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 1 ساعة
طفلكم ممكن كان يعاني من امراض نفسيه و ليس الحوت الازرق
طفلكم ممكن كان يعاني من تحرش عقد حياته و ليس الحوت الازرق
طفلكم ممكن كان يعاني من العنف اللي وصله يكره حياته وليس الحوت الازرق
الحوت الازرق كذبة اخترعها كل من تستر على معنف و متحرش و مهمل ..
ماجد[ عدد التعليقات: 1652 ] نشر منذ 1 ساعة
وليش،مايكون الجاني من نفس البيت اخ او اب او عم او خال وقالو الحوت الازرق هذي لعبه مالها دخل وفي عمر 13 تكون واعيه ماتشنق نفسها الا بفعل فاعل
همس[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 1 ساعة
المشاكل الاسرية هي الحوت الازرق لايوجد لعبة بهذا الاسم سحبت من زمان وصاحبها قيل انه مسجون
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 1 ساعة
المحزن صدق انكم للحين مفكرين ان الاطفال ينتحرون من لعبة خيالية مالها وجود بالواقع ، ما احد فينا و احنا كبار قد يحملها كيف طفل يقدر يحملها ويلعبها بكل سهولة .. صحصحوا شوي و انتبهوا للأسباب الحقيقية .
شجون[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 1 ساعة
مافي لعبه اسمها الحوت الازرق في جرايم تصير واللعبه شماعه لجرايمهم .
عمار[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ناس اصحوا لحد يستغفلكم!!! اللعبة هاذي مالها اي وجود
مثل طفل ابها، استخدمو الحوت الأزرق في البداية سبب لانتحاره ويوم الناس واجهتهم قالو مالها دخل والسبب غير معروف!
الحوت الأزرق صارت تغطية لجرائم اكبر! ابتزاز او تحرش او اضطهاد. ابحثو عن الجاني وانصفو الضحية.
محمد[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 1 ساعة
البالغين ماقدروا يحملوا اللعبه ذي ، كيف وصلت للاطفال ؟؟؟ اتوقع اسباب الانتحار غير والناس تحط اللوم على اللعبه ، الله يرحمه
شمس[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لي نصف ساعة وأبحث عن اللعبة وماحصلتها 😐!!!!
كيف لذولي الأطفال وصلو لها ؟
حدث العاقل بما يعقل ،،
اتوقع الأسباب غير والله اعلم
ملك[ عدد التعليقات: 1652 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
طاهر[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمها ويغفرلهاا يااارب
N78[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة
ماجد
يا المحقق كونن يا فريد عصرك وينك منت شغال في التحقيقات احس من افكارك انك فريد بهالوقت
انت اذكى من المحققين واذكى من الطب الشرعي
والشباب الباقي الفلاسفه
ترا الشغله ما هي لعبة الحوت الازرق فقط
ادخلو ع الالعاب وسترون العامل النفسي بها
وارجو مراقبة الاطفال
وانا احمل امه كامل المسؤليه لانها لاترقب اطفالها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50200 ] نشر منذ 1 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,