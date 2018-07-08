توضيح من ” حساب المواطن ” بخصوص دعم الكهرباء
تزامنا مع تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء، أوضح مدير برنامج حساب المواطن المهندس علي راجحي، أن قيمة الدعم الشهري المصروف للمستحقين أخذ في الحسبان تصحيح التعرفة اعتبارًا من بداية العام الجاري.
وأكد راجحي أن قيمة الدعم الحالي تم احتسابه بناء على معدلات استهلاك الصيف، مما يعني أن المواطن يحصل على أعلى معدلات دعم لاستهلاك الكهرباء خلال الـ12 شهرًا.
طلال[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 1 ساعة
حساب بالقطارة
حساب بالقطارة
حساب بالقطارة
حساب بالقطارة
حساب بالقطارة
حساب بالقطارة
حساب بالقطارة
معدوم ولا اثر على المجتمع حساب مذله للمواطن
وجوده كعدمه
ماجد[ عدد التعليقات: 1652 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف تم دراسه استهلاك كل فرد للكهرباء والماء و البنزين وغيرها؟
همس[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ماقرأت هذا الكلام في فصل الشتاء يوم بدأ صرف حساب المواطن😄
مؤدب[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 1 ساعة
احلف بس 🤔
يعني كان عندك خبر من أول راح تزيد تعرفه الكهرباء وهذا مبلغ تسمية ( حساب المواطن ) وفاتورة الكهرباء إضعاف مبلغ حساب المواطن نسأل الله الجنه والله ماندري مبلغ حساب المواطن للكهرباء ولا للبنزين بالضبط أفضل تكون للبنزين لأن المبلغ مايغطي الكهرباء
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام غير واقعي .. الدعم لا يكفي لتغطية ( ارتفاع الكهرباء .. ارتفاء الماء .. ارتفاع البنزين .. القيمة المضافة .. وارتفاع الاسعار الهامشي في كل المنتجات ) يجب على المسؤولين التحدث بأمانة والحكومة الرشيدة لم ولن تمنع زيادة الدعم اذا طالب المسؤولون عنها بذلك بسبب عدم كفاية الدعم
شجون[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب زيادتها
الحر قادم …
عمار[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 1 ساعة
يدعم لكل مواطن عداد كهرب واحد واللي ماخذ ثنتين عدادين وسلامتكم
طاهر[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد من التحقق من الفواتير ماهي معقولة كانت فاتورتي ماتتعدى ٥٠٠ ريال واليوم دبلت ثلاث مرات ونص .. شيء جنوني … دبلو لنا حساب المواطن وليته يسدد فواتيركم
محمد[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 1 ساعة
شر البلية مايضحك
ضحكتوا الناس علينا الفواتير ب١٢٠٠
وحساب المواطن ب٣٠٠
شمس[ عدد التعليقات: 1652 ] نشر منذ 1 ساعة
أستغرب من بعض الموظفين الحكوميين !! عندهـ حساب مواطن + ١٠٠٠ ريال بدل غلا ، و جالس يتحلطم و يتبكبكـ !! يا وجه أستح
ملك[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 1 ساعة
للاسف كلام غير مفهوم
القرشي[ عدد التعليقات: 2248 ] نشر منذ 1 ساعة
حاسبة حساب المواطن وحاسبة مستفيدين الضمان الإجتماعي حاسبتان لحاسبة واحدة .
عبود[ عدد التعليقات: 2019 ] نشر منذ 46 دقيقة
انا عن نفسي مصدقك ، لكن ربي كيف بتسوي معاه ؟؟؟؟؟؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50200 ] نشر منذ 45 دقيقة
حسابتكم خربانه ..
,, غيروها واحسبوا زين ,,
,, الكلام هذا ترقيع اخرق ولا مصداقية له ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يعين
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10649 ] نشر منذ 40 دقيقة
للاسف الكلام شيء والواقع شيء اخر
استغفال المواطن هو ديدنكم
باسل[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 17 دقيقة
نطلب تدبيل حساب المواطن اقل شيء ثلاث مرات أو اكثر ويادوب يوفي أما المبلغ الحالي مايعبي بنزين كم يوم ولا له اي فائدة تذكر والحمد لله على كل حال ولكن نطلب الانصاف مع الفواتير والغلا الفاحش
باسل[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 16 دقيقة
نطلب تدبيل حساب المواطن اقل شيء ثلاث مرات أو اكثر ويادوب يوفي أما المبلغ الحالي مايعبي بنزين كم يوم ولا له اي فائدة تذكر والحمد لله على كل حال ولكن نطلب الانصاف مع الفواتير والغلا الفاحش