توضيح من ” حساب المواطن ” بخصوص دعم الكهرباء

علي القحطاني (صدى):

تزامنا مع تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء، أوضح مدير برنامج حساب المواطن المهندس علي راجحي، أن قيمة الدعم الشهري المصروف للمستحقين أخذ في الحسبان تصحيح التعرفة اعتبارًا من بداية العام الجاري.

وأكد راجحي أن قيمة الدعم الحالي تم احتسابه بناء على معدلات استهلاك الصيف، مما يعني أن المواطن يحصل على أعلى معدلات دعم لاستهلاك الكهرباء خلال الـ12 شهرًا.