بالفيديو..محلل إيراني يعترف بتمويل الحوثي والجزيرة تقطع البث

طلال الضوي(صدى):

في مواصلة للسقطات الإعلامية لقناة ” الجزيرة ” القطرية ، قامت بقطع البث على محلل إيراني بعد إعترافه بأن نظام الملالي يزود مليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية لاستهداف المملكة العربية السعودية.

وجاء قطع البث ليؤكد نوايا النظام القطري الشيطانية؛ حيث لا ترغب في أي حال من الأحوال في إن يتطاول أحد على النظام الإيراني الفاسد، بينما يحلو الأمر لها عند التطاول على المملكة، والإساءة لها.

وكعادتها تواصل الجزيرة تنفيذ أجندتها الشيطانية التي تدعم نظام صديقتها ” شريفة ” ، وتشوه صورة المملكة، ولكن بعد أن سقطت كافة أقنعتها وبات تأثيرها يتلاشى يومًا بعد يوم.