مقيمة تربح ثاني سيارات مهرجان أبها للتسوق

محمد بن طحيطح(صدى):

ربحت مهندسة التصميم الداخلي رنين بسام الدغمة من دولة فلسطين ” 23 عام ” المقيمة بخميس مشيط السيارة الثانية التي يقدمها مهرجان أبها للتسوق في عامه العشرون للزوار ضمن عدة سيارات تعتبر الجائزة الأكبر والتي يتميز بها المهرجان على مستوى المملكة .

وذكر زوج الفائزة بأنهم دائماً ما يترددون على مهرجان أبها للتسوق لتنوع المعارض والفعاليات في كل عام ، وأن هذه الزيارة هي الثانية للنسخة ” 20 ” ، كما قدم شكره لإدارة المهرجان على المصداقية في توزيع الجوائز .

ولعل قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية جلب معه الحظ السعيد للسيدات بحصولهن على السيارتين الأولى والثانية التين ذهبتا لندى جابر ورنين الدغمة .

ويقدم المهرجان عدة جوائز كبرى وقيمة بالسحوبات اليومية والمسابقات والفعاليات الترفيهية وتشرف على توزيعها الغرفة التجارية بأبها .