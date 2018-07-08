أبرز الألعاب الإلكترونية الممنوعة في المملكة
كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئيي والمسموع عن وجود 47 لعبة إلكترونية محظورة في المملكة، لمخالفتها الاشتراطات.
ومن أبرز الألعاب الممنوعة بحسب الهيئة : agents of mayhem – clash of the titans – dante’s inferno
ولمعرفة قائمة الألعاب الممنوعة من هن
كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئيي والمسموع عن وجود 47 لعبة إلكترونية محظورة في المملكة، لمخالفتها الاشتراطات.
ومن أبرز الألعاب الممنوعة بحسب الهيئة : agents of mayhem – clash of the titans – dante’s inferno
ولمعرفة قائمة الألعاب الممنوعة من هنا
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