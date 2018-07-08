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أبرز الألعاب الإلكترونية الممنوعة في المملكة

أبرز الألعاب الإلكترونية الممنوعة في المملكة
حمود العنزي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئيي والمسموع عن وجود 47 لعبة إلكترونية محظورة في المملكة، لمخالفتها الاشتراطات.
ومن أبرز الألعاب الممنوعة بحسب الهيئة : agents of mayhem – clash of the titans – dante’s inferno
ولمعرفة قائمة الألعاب الممنوعة من هن

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئيي والمسموع عن وجود 47 لعبة إلكترونية محظورة في المملكة، لمخالفتها الاشتراطات.
ومن أبرز الألعاب الممنوعة بحسب الهيئة : agents of mayhem – clash of the titans – dante’s inferno
ولمعرفة قائمة الألعاب الممنوعة من هنا


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