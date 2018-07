أبرز الألعاب الإلكترونية الممنوعة في المملكة

حمود العنزي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئيي والمسموع عن وجود 47 لعبة إلكترونية محظورة في المملكة، لمخالفتها الاشتراطات.

ومن أبرز الألعاب الممنوعة بحسب الهيئة : agents of mayhem – clash of the titans – dante’s inferno

ولمعرفة قائمة الألعاب الممنوعة من هنا