ضاحي خلفان: الحمدين رسخوا ثقافة ” الردح ” لذلك أسسوا الجزيرة

علي القحطاني (صدى):

أكد ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأحد، أن نظام الحمدين يمثل خطرًا كبيًرا على الأمن القومي العربي.

قال خلفان في سلسلة تغريدات له عبر ” تويتر ” : ” كان تنظيم الحمدين مصر على أن يدير النفط الليبي بواسطة شركة قطرية لصالح مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي، الليبيون رفضوا إعطاء قطر إدارة النفط في عطاء مباشر وأصروا على مناقصة عامة، قام تنظيم الحمدين وأسس مليشيات ..هذه التي ترونها تقاتل ” .

وتابع : ” هذه المعلومة ما اخترعتها، هذه من داخل الحكومة الليبية آنذاك ” .

وتسائل : ” كيف تحول الحمدين إلى تنظيم يدعم الإرهاب…لمصلحة من ؟ ” ، مجيبًا : ” حتما اسرائيل، لذلك رؤساء اسرائيل رايحين جايين على دوحة المظلوم ” .

وأضاف : “الحمدين رسخوا في قطر ثقافة الرشاوي، والبلطجة، الردح، ولذلك أسسوا قناة الجزيرة ووظفوا مرتزقة من الذين ترونهم في قناة الجزيرة، يؤمنون ان الحمدين دعاة ثورات خرطي، ورغم ذلك يكذبون على المشاهد..فيصل القاسم وجمال ريال مثال ” .

واستكمل:” بلاد مستشارها الاعلامي البغام ، شو تتوقعون منها، كارثة، بلاد مستشارها السياسي عضو الكنيست، شو تتوقعون منها ، بلاد تؤيد ارض الفرس على ارض الحرمين..شو تتوقعون منها ” .