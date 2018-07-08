مواقع التواصل تتحول لسوق سوداء لبيع تذاكر الحفلات

علي القحطاني (صدى):

بالتزامن مع نفاذ تذاكر حفلات سوق عكاظ تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سوق سوداء لبيع بمبالغ مضاعفة.

يذكر أنه عقب إعلان الهيئة العامة للثقافة عن موعد الحفلات التي يحييها فنان العرب محمد عبده، وكاظم الساهر، الذي يغني في المملكة لأول مرة، وعبدالله الرويشد، وماجد المهندس، والتي ستقام في مدينة الطائف، تسارع الجمهور للحصول على تذاكر الحفلات ليفاجأ بنفادها، قبل الحفلات بأسبوع كامل.

وأدى ذلك الأمر إلى ظهور حسابات على منصات التواصل لبيع تذاكر الحفلات بأكثر من 800 ريال، أي ضعف السعر الذي حددته هيئة الثقافة، وقسمت فئاته لتتراوح بين 400 ريال لفئة الرويال، و200 للدايموند، و100 لفئة القولد.

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