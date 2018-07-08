عبدالرحمن بن مساعد: أحب الاتحاد بعد الهلال

نواف السالم(صدى):

رد الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأحد، على منتقديه الذين فسروا إعلانه دعم نادي الاتحاد بعد الهلال، مؤكداً أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجميع الفرق.

وقال بن مساعد في تغريدة له : ” فسر البعض كلامي عن محبتي للإتحاد أنه كره لأندية أخرى .. وهذا بالتأكيد غير صحيح .. لا أكره أي نادي ولا أرى أن هناك أي أمر يستدعي الكره لأي نادي..أحترم كل الأندية ومنها الأندية الكبيرة جماهيريًا ” .

وتابع : ” أشجع الهلال وأعشقه وأحب الإتحاد بعد الهلال كما قلت في اللقاء .. هذا كل ما في الأمر ” .