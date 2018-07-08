بالفيديو..رئيسه كرواتيا تحتفل مع الفريق داخل غرفة تبديل الملابس

ماجد محمد(صدى):

احتفلت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش بتأهل فريق منتخب بلادها إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، داخل غرف تبديل الملابس بعد نهاية اللقاء.

وبعفوية قامت رئيسة كرواتيا بالإحتفال مع نجوم الفريق من خلال الغناء مع اللاعبين احتفالا بالفوز.

كان المنتخب الكرواتي قد تغلب على نظيره الروسي بركلات الترجيح 4 – 3.