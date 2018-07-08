بعد تعذر مستشفيات جازان عن استقبالهن.. كامري تنقل 3 إصابات لعسير

تركي السالم(صدى):

تفاجأ مواطن في جازان بعدم توفر طبيب عظام مختص بـ 3 مستشفيات لعلاج والدته وزوجته وابنته بعد تعرضهن لكسور نتيجة حادث سير.

واضطر المواطن إلى نقل أفراد أسرته إلى مستشفى عسير العام والقوات المسلحة بخميس مشيط على متن سيارته الخاصة من نوع ” كامري ” بعد أن تعذرت مستشفيات المنطقة عن استقبالهن .

وأوضح المواطن أن المصابات قد مكثن في المستشفى منذ الساعة السابعة صباحًا تقريبًا إلى الثالثة عصراً دون أي تدخل، لافتًا إلى أن طبيبًا حضر قبل إخراجهن بوقت قصير إلا إنه رفض عمل أي شيء بحجة أنه لا يريد المستشفى ويريد المباشرة في مستشفى آخر.

وأضاف: ” اتخذ قرارًا بإخراجهن والتوجه بهن إلى مستشفى عسير العام ومستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط على متن سيارتي الخاصة قاطعاً حوالي 250 كلم، حيث تم استقبال الحالات فورًا دون أي تعقيدات ومباشرة أطباء العظام المختصين لها وعمل اللازم “.

وطالب بفتح تحقيق في الواقعة متسائلاً إلى متى ستستمر مستشفيات جازان على هذا النهج؟ .