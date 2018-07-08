للمرة الثانية خلال أسبوع بصامطة..رصاصة أعراس تخترق سقف منزل

تركي السالم(صدى):

استمرارا لسيناريو طلقات الأعراس، وما تخلفه من أضرار وإصابات، للمرة الثانية خلال أسبوع اخترقت رصاصة طائشة بحفل زفاف سقف منزل مجاور بصامطة.

وأوضح صاحب المنزل أنه سمع صوتًا قويًا في دورة المياه، قائلا : ” لم أتوقع أن يكون سببه اختراق رصاصة من الأعيرة النارية التي يتم إطلاقها من حفل زواج بمنزل مجاور لهم ” .

يذكر أن ” صدى ” كانت قد تابعت واقعة اختراق رصاصة لسقف منزل بمحافظة صامطة منذ ثلاثة أيام، ناتجة عن حفل زفاف بالحي ذاته.

كانت توجيهات وزارة الداخلية قد صدرت بضرورة التعامل بحزمٍ مع مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصّة وحفلات الزواج.