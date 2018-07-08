بالصور.. احتفال مودريتش ودوماغوي مع فيدا الصغير بعد التأهل لنصف النهائي

ماجد محمد(صدى):

احتفل كلًا من اللاعب ” لوكا موديريتش ” و ” دوماغوي فيدا “، اليوم السبت، مع نجل الأخير فيدا الصغير، وذلك عقب فوز منتخب بلادهم على المستضيف في ركلات الترجيح بـ 4 أهداف مقابل 3، والتأهل للدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم روسيا 2018 .

هذا قد تعادل المنتخب الروسي و الكرواتي فى عدد الأهداف خلال الوقت الأصلى للمباراة والأشواط الإضافة، بينما تمكن الكروات من إقصاء أصحاب الأرض خلال ركلات الترجيح.